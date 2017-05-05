Суд признал незаконным отстранение Трунова от защиты потерпевших по делу о крушении А321

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал незаконным отстранение адвоката Игоря Трунова от защиты потерпевших по делу о крушении самолета А321 над Синайским полуостровом. Таким образом, жалоба адвоката на действия следователя была удовлетворена.

"Суд, выслушав доводы сторон, приходит к выводу, что жалоба является обоснованной и подлежит удовлетворению", - огласила решение судья Евгения Николаева.

В жалобе Трунов просил признать незаконным его допрос в качестве свидетеля по данному уголовному делу, на основании чего он был отведен от участия в расследовании в качестве адвоката. В суде адвокат настаивал на нарушении следователем норм закона "Об адвокатуре" и конституционных прав потерпевших.

Как отмечается в постановлении суда, действия следователя по вызову Трунова в качестве свидетеля по уголовному делу и отводу адвоката от участия в уголовном деле являются незаконными, так как нарушают права потерпевших. Также суд обязал следователей устранить допущенные нарушения и допустить адвоката к делу.

После заседания Трунов рассказал ТАСС, что намерен подать заявление о возбуждении уголовного дела против следователей, которые приняли решение по его допросу и отводу. "Их действия явно выходили за рамки полномочий, поэтому мы будем добиваться привлечения их к ответственности. Кроме того, мы подаем иск о компенсации вреда, причиненного действиями должностного лица", - сказал он.

31 октября 2015 года в Египте потерпел крушение самолет российской авиакомпании "Когалымавиа", все находившиеся на борту 224 человека погибли. Следственный комитет расследует уголовное дело по ст. 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") и ч. 3 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц") УК РФ. Как ранее заявил глава ФСБ Александр Бортников, причиной крушения А321 стал теракт, осуществленный с помощью самодельного взрывного устройства.