Генконсульство РФ в Анталье проверяет данные о гибели россиянки в Фетхие

Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 маяСпорт 5 мая, 18:08
Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопингаСпорт 5 мая, 18:00
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 годаСпорт 5 мая, 17:57
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в КрымуПолитика 5 мая, 17:50
ПКР отправил в МПК отчет по выполнению критериев восстановления членстваСпорт 5 мая, 17:15
Долг памяти: "Бессмертный полк" прошел по центральной улице ХайфыОбщество 5 мая, 17:15
Нанесение резметки на газон началось на стадионе "Лужники"Спорт 5 мая, 17:14
Экспонаты непубличного музея маршала Жукова стали доступны жителям ЕкатеринбургаНовости Урала 5 мая, 17:09
Дадонов ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ, включая "Вегас"Спорт 5 мая, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 5 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генеральное консульство РФ в Анталье направило запрос турецким властям в связи с информацией о гибели россиянки Анастасии Захаровой на курорте Фетхие. Об этом ТАСС сообщил сегодня российский генконсул Олег Рогоза.
"Мы видели появившуюся в СМИ информацию об этом инциденте. Генконсульство направило запросы в соответствующие инстанции и проверяет данные о случившемся", - сказал дипломат.
Anadolu Ajansı ранее сообщило, что 26-летняя Захарова прибыла на курорт Фетхие ранее и занималась прыжками с парашютом на парашютной базе на горе Бабадаг. Она совершала одиночный прыжок с 1700 метров, когда потеряла управление при посадке в районе пляжа. Ее второй парашют не раскрылся при приземлении, она упала в море с 40-метровой высоты. Медики оперативно доставили ее в больницу, но несмотря на усилия врачей, она скончалась.
Прокуратура Фетхие начала расследование происшествия.