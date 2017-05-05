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Генконсульство РФ в Анталье проверяет данные о гибели россиянки в Фетхие

Происшествия
5 мая, 17:13 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

По данным Anadolu Ajansı, 26-летняя Анастасия Захарова упала в море с 40-метровой высоты во время прыжка с парашютом

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АНКАРА, 5 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генеральное консульство РФ в Анталье направило запрос турецким властям в связи с информацией о гибели россиянки Анастасии Захаровой на курорте Фетхие. Об этом ТАСС сообщил сегодня российский генконсул Олег Рогоза.

"Мы видели появившуюся в СМИ информацию об этом инциденте. Генконсульство направило запросы в соответствующие инстанции и проверяет данные о случившемся", - сказал дипломат.

Anadolu Ajansı ранее сообщило, что 26-летняя Захарова прибыла на курорт Фетхие ранее и занималась прыжками с парашютом на парашютной базе на горе Бабадаг. Она совершала одиночный прыжок с 1700 метров, когда потеряла управление при посадке в районе пляжа. Ее второй парашют не раскрылся при приземлении, она упала в море с 40-метровой высоты. Медики оперативно доставили ее в больницу, но несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Прокуратура Фетхие начала расследование происшествия.

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