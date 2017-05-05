В Таиланде аннулировали паспорт внука основателя корпорации Red Bull

БАНГКОК, 5 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Власти Таиланда аннулировали паспорт разыскиваемого за уголовное преступление Вораюта Ювиттхайи - внука одного из богатейших бизнесменов Таиланда, основателя компании-производителя энергетических напитков Red Bull.

Как сообщили в министерстве иностранных дел королевства, запрос об аннулировании документов Ювиттхайи-младшего поступил от правоохранительных органов в связи с его бегством за границу. "Решение об отзыве паспорта принято МИД и вступило в силу незамедлительно", - сообщила официальный представитель ведомства Бусади Сантипитакс.

Ордер на арест Вораюта Ювиттхайи, подозреваемого в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека, был выдан судом 28 апреля. Как сообщили в полиции Таиланда, Ювиттхайя покинул Бангкок за несколько дней до этого, вылетев на своем частном самолете в Сингапур, из которого скрылся в неизвестном направлении через некоторое время. СМИ сообщают, что наследник многомиллиардной империи предположительно скрывается в Лондоне.

Преступление, в котором подозревается 31-летний Ювиттхайя, было совершено еще в 2012 году. Автомобиль Ferrari на большой скорости насмерть сбил полицейского на мотоцикле на одной из улиц Бангкока, а затем скрылся с места преступления, протащив за собой тело офицера несколько десятков метров. За рулем машины, как полагает следствие, находился Ворают Ювиттхайя.

Вскоре после кратковременного ареста ему удалось выйти под залог, однако за пять лет обвинение внуку миллиардера официально так и не было предъявлено. Ордер на его арест был выдан в этом году только после того, как подозреваемый восемь раз проигнорировал вызов на допрос.

Производитель энергетических напитков Red Bull - одна из крупнейший компаний Таиланда. Она была основана Чалео Ювиттхайей, состояние которого журнал Forbes оценивает в $9,7 млрд.