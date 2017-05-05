Фигуранту "болотного дела" Непомнящих продлили срок содержания в ШИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Срок содержания в штрафном изоляторе (ШИЗО) исправительной колонии № 1 УФСИН по Ярославской области фигуранту "болотного дела" Ивану Непомнящих продлен на шесть суток. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Каменщиков.

"Срок содержания в ШИЗО Ивану Непомнящих продлили еще на шесть суток. Самочувствие у него нормальное", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Непомнящих и еще двоих осужденных в исправительной колонии № 1 УФСИН по Ярославской области осмотрели врачи, чтобы проверить информацию об избиении. Во время осмотра медики травм не обнаружили.

Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.