Фигуранту "болотного дела" Непомнящих продлили срок содержания в ШИЗО

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Срок содержания в штрафном изоляторе (ШИЗО) исправительной колонии № 1 УФСИН по Ярославской области фигуранту "болотного дела" Ивану Непомнящих продлен на шесть суток. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Каменщиков.
"Срок содержания в ШИЗО Ивану Непомнящих продлили еще на шесть суток. Самочувствие у него нормальное", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Непомнящих и еще двоих осужденных в исправительной колонии № 1 УФСИН по Ярославской области осмотрели врачи, чтобы проверить информацию об избиении. Во время осмотра медики травм не обнаружили.
Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.
Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.