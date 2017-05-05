Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель россиянки в Фетхие

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АНКАРА, 5 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генеральное консульство РФ в Анталье получило подтверждение факта гибели россиянки Анастасии Захаровой на курорте Фетхие в провинции Мугла. Об этом ТАСС сообщил консул РФ в Анталье Алексей Шиванов.
"Сегодня в районе 11:00 утра (время совпадает с московским) погибла гражданка России 1986 года рождения Анастасия Захарова. Инцидент произошел в Фетхие в районе горы Бабадаг, куда россиянка прибыла для занятий парашютным спортом. Она потеряла управление и упала с высоты", - сказал дипломат. Он также добавил, что генконсульство "остается на связи с турецкими уполномоченными органами и готово оказать любое содействие родным погибшей".
Ранее Anadolu Ajansı сообщило об этом инциденте. По его данным, Захарова совершала одиночный прыжок с 1700 метров, когда потеряла управление при посадке в районе пляжа. Ее второй парашют не раскрылся при приземлении, она упала в море с 40-метровой высоты. Медики оперативно доставили ее в больницу, но несмотря на усилия врачей, она скончалась.
Прокуратура Фетхие начала расследование происшествия.