Прокуратура начала проверку удаления членов ОНК из колонии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Органы прокуратуры начали проверку по факту удаления членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) из исправительной колонии №26 города Тавды Свердловской области. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Я сегодня провела совещание с участием членов ОНК и председателя ОНК, руководства областного ГУ ФСИН, представителей прокуратуры и начальника исправительной колонии №26 в связи с удалением членов ОНК. Органы прокуратуры начали проверку", - сказала она.

Омбудсмен сообщила, что ознакомилась с видеозаписями, на которых зафиксировано удаление членов ОНК. "Я считаю, что начальник колонии перестраховался, оценку его действиям должна дать прокуратура", - заявила Мерзлякова. По ее словам, руководство ГУ ФСИН "идет навстречу и заверило, что больше такие ситуации повторяться не будут". Кроме того, Мерзлякова проинформировала о том, что направила в тавдинскую колонию сотрудника своего аппарата для встречи с заключенными, которых не смогли повидать члены ОНК.

Председатель ОНК Свердловской области Владимир Попов заявил ТАСС, что правозащитники ждут результатов прокурорской проверки. "Мы не готовы ставить точку, ждем результатов прокурорской проверки и продолжим изучение материалов", - сказал он. "Важно установить, имел ли место факт препятствования общественному контролю; мне не хочется, чтобы у администраций колоний имелась даже мысль, что они могут препятствовать членам ОНК в осуществлении общественного контроля", - подчеркнул председатель ОНК. В соответствии с федеральным законом члены ОНК имеют право беспрепятственно посещать места принудительного содержания граждан (исправительные колонии, СИЗО, отделы полиции) с целью контроля соблюдения их прав.

Ранее о конфликте между правозащитниками и руководством колонии, который произошел вечером 4 мая, рассказал член ОНК Сергей Зыков. Он утверждает, что членов комиссии не допускали к осужденным под различными предлогами, а затем "просто взяли за руки и вывели" правозащитников за пределы колонии.

Со своей стороны, ГУ ФСИН по Свердловской области сообщало, что проведет проверку по факту удаления членов ОНК из колонии. Начальник пресс-службы ГУ ФСИН Александр Левченко со ссылкой на руководство колонии заявил ТАСС, что к правозащитникам физическая сила не применялась, а им было предложено покинуть исправительное учреждение по соображениям безопасности в связи с отключением электроэнергии, тем более что среди членов ОНК была женщина.