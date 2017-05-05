Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском вокзале в Москве

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Электропоезд сбил мужчину, подъезжая к конечной станции на Ярославском вокзале в Москве, от полученных травм он погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"Около 21:30 пригородная электричка подходила к Ярославскому вокзалу, в этот момент машинист увидел, как мужчина, стоя на железнодорожных путях, пытается забраться на платформу и применил экстренное торможение. Однако это не помогло, 40-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.