СК проверит данные СМИ о ненадлежащих условиях жизни инвалида-колясочника в Удмуртии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации СМИ о ненадлежащих условиях жизни инвалида-колясочника в Ижевске. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сюжет о удмуртской пенсионерке и ее дочери-инвалиде вышел на одном из федеральных каналов.

"В сюжете отмечается, что уже на протяжении нескольких лет инвалид не имеет возможности выходить на улицу, так как женщины проживают на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме, в котором отсутствуют пандусы. Кроме этого, сообщается, что ранее семья проживала на первом этаже, однако по жизненным обстоятельствам им пришлось обменять данное жилье. Пенсионерка полагает, что их обманули при совершении данной сделки", - сообщила она.

Следствие проанализирует документацию, регламентирующую установку вспомогательных средств для инвалидов, также будут опрошены соседи, препятствующие установке этих средств. "В случае установления в действиях (бездействии) должностных лиц администрации при оказании помощи инвалиду признаков состава преступления, им будет также дана юридическая оценка, вплоть до возбуждения уголовного дела", - добавила Петренко.

Глава ведомства поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход доследственных проверок по материалам СМИ в Ижевске, а также в Новосибирской области и Красноярскому краю по фактам обнаружения ребенка в мусорном баке, которого туда посадила мать, а также о вечеринке, на которой несовершеннолетней набили татуировку непристойного содержания.