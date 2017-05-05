Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверит данные СМИ о ненадлежащих условиях жизни инвалида-колясочника в Удмуртии

Происшествия
5 мая, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Следствие проанализирует документацию, регламентирующую установку вспомогательных средств для инвалидов, также будут опрошены соседи, препятствующие установке этих средств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации СМИ о ненадлежащих условиях жизни инвалида-колясочника в Ижевске. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сюжет о удмуртской пенсионерке и ее дочери-инвалиде вышел на одном из федеральных каналов.

"В сюжете отмечается, что уже на протяжении нескольких лет инвалид не имеет возможности выходить на улицу, так как женщины проживают на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме, в котором отсутствуют пандусы. Кроме этого, сообщается, что ранее семья проживала на первом этаже, однако по жизненным обстоятельствам им пришлось обменять данное жилье. Пенсионерка полагает, что их обманули при совершении данной сделки", - сообщила она.

Следствие проанализирует документацию, регламентирующую установку вспомогательных средств для инвалидов, также будут опрошены соседи, препятствующие установке этих средств. "В случае установления в действиях (бездействии) должностных лиц администрации при оказании помощи инвалиду признаков состава преступления, им будет также дана юридическая оценка, вплоть до возбуждения уголовного дела", - добавила Петренко.

Глава ведомства поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход доследственных проверок по материалам СМИ в Ижевске, а также в Новосибирской области и Красноярскому краю по фактам обнаружения ребенка в мусорном баке, которого туда посадила мать, а также о вечеринке, на которой несовершеннолетней набили татуировку непристойного содержания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против граждан РФ и Украины
2
Глава минобороны США распорядился пересмотреть программу ПРО
3
Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском вокзале в Москве
4
США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии
5
Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведов
6
Слуцкий назвал возмутительным законопроект США по КНДР, допускающий контроль портов РФ
7
Россия не считает себя связанной решением Совета Европы по правам человека в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама