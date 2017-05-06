Пожар в доме на юго-западе Москвы распространился по кабельной шахте на все этажи

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кабель загорелся в подвале жилого дома на юго-западе Москвы, жильцов эвакуируют. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.
"Возгорание началось в подвале на минус первом этаже в доме 64 на Профсоюзной улице. Всех жильцов дома эвакуируют", - сказал собеседник агентства.
Пожар, по словам источника, распространился по кабельной шахте на все этажи жилого дома.
"Пожар по электрокабелям перекинулся на все этажи жилого дома на Профсоюзной улице, - сказал собеседник агентства. - После расстановки сил и средств в 23:57 пожару был присвоен ранг номер 3. Площадь возгорания уточняется".
Из дома были эвакуированы 70 человек. Они размещены в пунктах временного размещения.
Источник добавил, что после поступления информации о возгорании электрокабеля дом был обесточен.
На месте происшествия работают 39 единиц пожарно-спасательной техники и 140 человек личного состава.
В экстренных службах города сообщили, что возгорание произошло в жилом доме, расположенном в ЖК Дирижабль.
На место ЧП прибыл начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.