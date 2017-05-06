Трое полицейских погибли при нападении на офис политической партии в Мексике

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МЕХИКО, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Трое сотрудников муниципальной полиции, в том числе женщина, погибли в пятницу при нападении на офис Институционно-революционной партии (ИРП) в пригороде Мехико Несауалькойотле. Об этом сообщили представители властей.
Еще один полицейский получил тяжелые ранения.
Налет произошел во время выплаты денег организаторам агитационных мероприятий в поддержку кандидата от ИРП на пост губернатора штата Мехико Альфредо дель Масо Маса. Люди, находившиеся в офисе, дали отпор бандитам и смогли вызвать полицию, однако прибывших на место патрульных обстреляли.
Властям удалось задержать троих преступников, один из которых был ранен, но двум их подельникам удалось скрыться с деньгами. Пока неизвестно, сколько им удалось забрать с собой. Правоохранительные органы приступили к расследованию случившегося.