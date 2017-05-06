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Суд в США над наркобароном Гусманом намечен на апрель 2018 года

Происшествия
6 мая, 3:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Судья отметил, что сторона обвинения подготовила тысячи документов, ознакомиться с которыми защите будет крайне трудно даже за один год

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Наркобарон Хоакин Гусман

Наркобарон Хоакин Гусман

© AP Photo/Eduardo Verdugo

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Суд над главарем наркокартеля "Синалоа" Хоакином Гусманом по прозвищу Коротышка, экстрадированным в январе в США из Мексики, в предварительном порядке намечен на 16 апреля 2018 года. Об этом объявил  судья Восточного округа штата Нью-Йорк Брайан Коган.

Дата начала суда нереальна

Он оговорился, что названная им дата начала разбирательства "является в некотором роде скорее желаемой, чем реальной". Судья констатировал, что только сторона обвинения, помимо десятков свидетелей, подготовила буквально тысячи документов, ознакомиться с которыми защите будет крайне трудно даже за один год.

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Наркобарону, который принципиально говорит на испанском языке, предоставлен переводчик. На слушаниях присутствовала жена Гусмана, которая старалась поймать его взгляд, улыбалась и даже махала ему рукой, чтобы морально поддержать.

Команда адвокатов прежняя

Обвиняемый заявил, что "хочет продолжать пользоваться услугами назначенных ему федеральных адвокатов". Данный вопрос подняла прокуратура, которая аргументировала свою позицию тем, что интересы ряда свидетелей на предстоящем процессе ранее защищали юристы из федеральной коллегии, которая выделила защитников Гусману. Условия содержания наркобарона под стражей в тюрьме практически оставлены без изменения. Ему лишь разрешили общаться с женой посредством записок с вопросами и ответами.

Дело Коротышки

В январе Гусман заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения. Ему было отказано в праве выйти под залог до начала процесса. В США Коротышке инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений.

В июле 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима Альтиплано в мексиканском штате Мехико прямо из своей камеры по полуторакилометровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в штате Синалоа.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в Альтиплано, при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось добиться временной отсрочки. 20 октября прошлого года суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.

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