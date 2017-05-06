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В центре Москвы горит административное здание

Происшествия
6 мая, 4:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Из здания эвакуировано 30 рабочих, информации о пострадавших не поступало

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В электрощитовой административного здания на Новом Арбате возник пожар, оттуда эвакуировано 30 рабочих. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 03:33 поступило сообщение о возгорании по адресу Новый Арбат, дом 15. Происходит возгорание электрокабелей в электрощитовой на 14 этаже, открытое горение сбито, площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства, отметив что информации о пострадавших не поступало.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу и незамедлительно приступили к проведению аварийно- спасательных работ и тушению пожара.

"Из административного здания эвакуировали 30 рабочих", - добавил он.

На месте происшествия работают девять единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

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