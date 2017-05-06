В центре Москвы горит административное здание

Президент Спортивного арбитражного суда Коутс переизбран на пост главы НОК АвстралииСпорт 6 мая, 3:39
WP: Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом в СШАМеждународная панорама 6 мая, 3:24
Ведущие телекомпании США бойкотировали посвященный успехам Трампа рекламный роликМеждународная панорама 6 мая, 3:20
Суд в США над наркобароном Гусманом намечен на апрель 2018 годаПроисшествия 6 мая, 3:10
Politico: агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе СШАМеждународная панорама 6 мая, 2:50
Во Франции наступил "день тишины" перед вторым туром выборовМеждународная панорама 6 мая, 2:23
Fox: досье на Трампа включили в доклад спецслужб по РФ по настоянию главы ФБРМеждународная панорама 6 мая, 2:17
Девять человек, в том числе трое детей, пострадали в пожаре в высотном доме в МосквеПроисшествия 6 мая, 2:01
Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атакеМеждународная панорама 6 мая, 1:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В электрощитовой административного здания на Новом Арбате возник пожар, оттуда эвакуировано 30 рабочих. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 03:33 поступило сообщение о возгорании по адресу Новый Арбат, дом 15. Происходит возгорание электрокабелей в электрощитовой на 14 этаже, открытое горение сбито, площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства, отметив что информации о пострадавших не поступало.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу и незамедлительно приступили к проведению аварийно- спасательных работ и тушению пожара.
"Из административного здания эвакуировали 30 рабочих", - добавил он.
На месте происшествия работают девять единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.