Суд приговорил 20 человек к тюремным срокам за оползень 2015 года в Шэньчжэне

ПЕКИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Суд Шэньчжэня (южная провинция Гуандун) приговорил 20 человек к различным тюремным срокам за нарушение правил техники безопасности, ставшее в декабре 2015 года причиной крупного оползня на свалке и гибели 73 жителей города. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Согласно судебному вердикту, глава компании Shenzhen Yixianglong Лун Жэньфу приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 10 млн юаней ($1,4 млн). В ходе следствия было подтверждено, что трагедия произошла из-за халатности руководства этой организации, несшей ответственность за мусорную свалку, которая и привела к оползню. Также было установлено, что он причастен к получению взяток.

Аналогичный тюремный срок получил бывший глава муниципального управления Шэньчжэня Мэн Цзинхан. Он тоже был уличен в коррупции и получении взяток в размере 25 млн юаней ($3,6 млн) и 800 тыс. гонконгских долларов ($102,7 тыс.). К 16 годам лишения свободы приговорен Пэн Шуйцин, прежде возглавлявший управление городского планирования шэньчжэньского Нового района Гуанмин.

Еще 17 чиновников получили различные сроки от трех до семи лет тюрьмы, помимо этого суд обязал 25 человек выплатить штрафы.

Сход оползня произошел 20 декабря 2015 года в 11:40 по местному времени (06:40 мск) в промышленном парке Liuxi. Грунт накрыл территорию в 380 тыс. кв. м, толщина слоя грязи в некоторых местах достигала 10 метров. Оползень привел к обрушению и сильному повреждению 33 зданий.