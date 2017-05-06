Береговая охрана Тайваня применила оружие против китайского рыболовного судна

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ПЕКИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Сотрудники береговой охраны Тайваня обстреляли китайское рыболовецкое судно из провинции Гуандун. Как сообщил информационный портал Sina, два человека получили ранения.
Инцидент произошел после отказа команды остановить судно для инспекции. В итоге патруль был вынужден применить оружие. Получившие ранения отправлены в ближайшую больницу. Ведется следствие.