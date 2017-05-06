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Береговая охрана Тайваня применила оружие против китайского рыболовного судна

Происшествия
6 мая, 6:34 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Два человека получили ранения

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ПЕКИН, 6 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Сотрудники береговой охраны Тайваня обстреляли  китайское рыболовецкое судно из провинции Гуандун. Как сообщил информационный портал Sina, два человека получили ранения.

Инцидент произошел после отказа команды остановить судно для инспекции. В итоге патруль был вынужден применить оружие. Получившие ранения отправлены в ближайшую больницу. Ведется следствие.

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