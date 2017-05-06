Более 100 школьниц госпитализированы в Нью-Дели из-за утечки газа

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Не менее 110 учащихся школы для девочек на юге индийской столицы были в субботу госпитализированы из-за утечки газа. Как сообщает информационное агентство IANS, все ученицы и педагоги были срочно эвакуированы из здания.
По этим данным, во время занятий ученицы школы, расположенной в делийском районе Туглакабад, стали жаловаться на раздражение в глазах, многие задыхались. На место ЧП прибыли пожарные, организовавшие эвакуацию. По предварительной информации, утечка произошла из расположенных поблизости газовых цистерн.
Заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа заявил, что власти проведут тщательное расследование происшествия.