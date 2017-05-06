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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил восьмикилометровый столб пепла

Происшествия
6 мая, 8:46 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской на Камчатке - самый высокий действующий вулкан Евразии, выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

"Столб пепла вулкан выбросил на высоту до 8 км над уровнем моря. Шлейф распространяется на восток. Его протяженность уже достигла 85 км", - сказал собеседник агентства.

В управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано.

Ключевской вулкан (4 750 м) находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 км от гиганта.

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