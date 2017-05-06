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В результате пожара в высотном доме на юго-западе Москвы пострадали более 30 человек

Происшествия
6 мая, 10:00 дата обновления: 6 мая, 10:10 UTC+3

11 человек госпитализированы, среди них двое детей

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более 30 человек пострадали в результате пожара в 40-этажном жилом доме на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, 11 из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

"Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди которых шестеро детей. Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства. По его словам, 20 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Пожар в 40-этажном жилом доме комплекса "Дирижабль" возник накануне в 23:37 мск на минус первом этаже, горели кабельные каналы на площади 54 погонных метра, из-за чего в доме возникло сильное задымление. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Как уточнили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 155 человек. Люди смогли вернуться в квартиры после проветривания лестничных площадок.

В экстренных службах сообщили, что причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в кабеле. 

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