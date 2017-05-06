СМИ: российские моряки спасли болгарского водолаза в Северном море

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СОФИЯ, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Экипаж российской шхуны "Юный балтиец" спас болгарского водолаза Ивана Дойчева в Северном море у берегов Шотландии. Как сообщает в субботу газета "Труд", 40-летний водолаз был обнаружен в проливе Пентленд-Ферт в районе острова Оркни, после того как он провел в воде 11 часов 33 минуты. До этого поиск Дойчева вели два вертолета и три катера береговой охраны.
Инцидент с Дойчевым произошел в тот момент, когда он добывал мидии.
"Отлив был невероятно силен, очень быстро оказался в открытом море, вне видимости берега. Все время двигался и не терял надежды на спасение", - рассказал Дойчев. Ночью он заметил российскую парусно-моторную шхуну "Юный балтиец" и начал кричать, вахтенный его услышал и моментально организовал спасательную операцию. Спустя еще час спасенный был передан на катер береговой охраны и доставлен в госпиталь.
"Благодарю ребят, которые меня спасли", - сказал Дойчев, который в пятницу, 5 мая, находился в больнице города Уик.
Парусно-моторная шхуна "Юный балтиец" была построена для Ленинградского дворца пионеров и школьников в 1989 году и с 2012 года находится в оперативном управлении Санкт-Петербургского морского технического колледжа имени адмирала Сенявина. На борту судна во время инцидента находилось 35 курсантов.