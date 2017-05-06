СК проверит сообщения о водителе, не уступавшей скорой с онкобольным в Белгороде

БЕЛГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Управление СК РФ по Белгородской области проводит проверку по факту создания помехи водителем легкового автомобиля машине скорой помощи. Как сообщает пресс-служба управления, в машине находился онкологический больной.

"Во "ВКонтакте" (…) был опубликован материал о том, что водитель автомобиля Renault во дворе многоквартирного дома не уступила дорогу машине скорой помощи, в которой находился онкологический больной", - говорится в сообщении СК.

Как отмечает ведомство, автолюбительница согласилась уступить дорогу скорой лишь после того, как врач стала снимать происходящее на камеру мобильного телефона. СК РФ начал доследственную проверку по факту инцидента, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям водителя легкового автомобиля, а также будет установлено, был ли причинен в результате действий водителя вред здоровью пациента скорой помощи.

Тема непредоставления водителями преимущества на дороге машинам скорой остро встала после случая в январе этого года в Петропавловке-Камчатском, где водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов машину скорой помощи и в итоге 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

После этого и ряда аналогичных случаев, а также нападений на медиков, в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий административную и уголовную ответственность за нападения на медиков. В нем содержится норма "воспрепятствование оказанию медпомощи", под которой понимается и непропуск автомобиля скорой на дороге. В случае принятие поправок нарушителей ждет от 4 до 30 тысяч рублей штрафа, административный арест, лишение водительских прав на срок до полутора лет, а также лишение свободы на срок до четырех лет, в зависимости от тяжести последствий.