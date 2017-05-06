В Кузбассе два ребенка провались в шлакоотстойник, один из них погиб

КЕМЕРОВО, 6 мая. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту падения двух мальчиков в шлакоотстойник. Один ребенок погиб, второй доставлен в больницу с ожогами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло вечером 5 мая в микрорайоне Чертинский города Белово. "По версии следствия, дети подошли к краю ямы, из которой шел дым. В этот момент борта ямы обвалились, дети упали в шлакоотстойник. Девятилетний мальчик самостоятельно выбрался из ямы, добежав до ближайшего дома, позвал на помощь. Местные жители вызвали сотрудников МЧС. Тело 10-летнего мальчика спасателями поднято на поверхность. Девятилетний ребенок с ожогами третьей степени госпитализирован", - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ходе расследования будет установлен собственник территории, а также кем и как должен был содержаться шлакоотстойник.

"По требованию следователей место шлакоотстойника незамедлительно было обнесено сигнальной лентой, установлено освещение, а также выставлен пост вневедомственной охраны, который будет находиться там до тех пор, пока специалисты не примут решение, какие мероприятия должны быть проведены, чтобы шлокоостойник стал безопасным", - резюмировали в пресс-службе.