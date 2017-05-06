Вице-спикер гордумы Пензы арестован по делу о взятке в 25 млн рублей

ПЕНЗА, 6 мая. /ТАСС/. Суд постановил заключить под стражу зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина, которого обвиняют в покушении на получение взятки в 25 млн рублей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Пензенской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее следователи предъявили обвинение Тюрину в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере" УК РФ.

Как сообщалось, по данным следствия, Тюрин предложил предпринимателю за взятку в 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции здания на земельном участке, принадлежавшем компании. В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн рублей.

Как поясняла корреспонденту ТАСС старший помощник по связям со СМИ руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина, также подозреваемый попросил передать ему в собственность помещение площадью 1420 кв. м в этом же здании (стоимостью 24 млн рублей), договор купли-продажи был оформлен на сына Тюрина.