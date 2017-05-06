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Арестованы два фигуранта дела о взятке при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"

Происшествия
6 мая, 14:38 дата обновления: 6 мая, 15:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, мая. /ТАСС

Кирилла Сливкина и Николая Хрипунова подозревают в посредничестве в даче взятки в 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Кирилла Сливкина, подозреваемого в посредничестве в даче взятки в 20 млн рублей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну для заключения контракта по строительству стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сливкина до 3 июля", - сказала она.

Суд также арестовал на два месяца Николая Хрипунова, второго предполагаемого посредника в даче взятки Оганесяну.

"Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хрипунова на два месяца - по 3 июля 2017 года", - сказала она.

Накануне СК сообщил о возбуждении в отношении Оганесяна уголовного дела по статье 291 УК РФ "Получение взятки". Фигурантами дела являются гендиректор компании-подрядчика строительства стадиона "СтройЭлектроМонтаж-5" (СЭМ-5) Василий Сливкин, которого подозревают в даче взятки, его заместитель Кирилл Сливкин и главный экономист Николай Хрипунов. Последних следствие считает посредниками при передаче денег. По данным следствия, Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в 20 млн рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга и курирующим выполнение контракта на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

Виктор Сливкин был задержан в Москве еще в мае 2016 года по делу о мошенничестве. По версии СК, руководя СЭМ-5, он похитил 74 млн рублей при исполнении контракта на поставку подсветки для стадиона и 289 млн рублей - при поставках электрооборудования. Срок ареста ему продлен до 17 мая.

Дело Оганесяна

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян в настоящее время также находится под стражей, срок ареста ему продлен до августа. Его задержали 16 ноября 2016 года в Москве, на следующий день экс-чиновнику предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Расследование установило факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для стадиона "Санкт-Петербург". В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя Комитета по строительству Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В марте 2017 года Следственный комитет официально подтвердил, что Григорию Попову предъявлены обвинения по тому же делу о хищениях при строительстве стадиона "Санкт-Петербург", до этого ведомство не упоминало его среди фигурантов дела. Обвинение Попову, которого следствие считает одним из организаторов, было предъявлено еще осенью 2016 года, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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