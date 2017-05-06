В Сочи тушат пожар на мусороперерабатывающем заводе

"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛСпорт 6 мая, 18:25
ФК "Тосно" впервые в истории вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 17:53
Рекордная "сухая" серия вратаря "Ростова" Медведева прервалась на 989-й минутеСпорт 6 мая, 17:18
Ярцев: ФК "Тамбов" решил задачу на сезон, будущее клуба в руках руководства регионаСпорт 6 мая, 17:08
Паспорта болельщиков уже получили порядка 50-60 тысяч человекСпорт 6 мая, 17:02
Семин сообщил, что еще не обсуждал с Лоськовым его участие в играх "Локомотива"Спорт 6 мая, 16:50
Пахомов: ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру после ЧМ-2018Спорт 6 мая, 16:38
Велогонщик Трофимов выиграл второй этап многодневки "Пять колец Москвы"Спорт 6 мая, 16:33
Кулда: латвийцы победили датчан в матче ЧМ по хоккею благодаря вратарю МерзликинсуСпорт 6 мая, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Сочинского мусороперерабатывающего комплекса. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.
"Возгорание возникло на Водораздельной улице в одноэтажном неэксплуатируемом здании по прессовке мусора Сочинского мусороперерабатывающего комплекса", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара составляет 100 кв метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, ведется тушение пожара. Данных о пострадавших нет.
К месту пожара направлена лаборатория Роспотребнадзора для замеров ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.