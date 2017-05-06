В Сочи тушат пожар на мусороперерабатывающем заводе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Сочинского мусороперерабатывающего комплекса. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"Возгорание возникло на Водораздельной улице в одноэтажном неэксплуатируемом здании по прессовке мусора Сочинского мусороперерабатывающего комплекса", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 100 кв метров. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, ведется тушение пожара. Данных о пострадавших нет.

К месту пожара направлена лаборатория Роспотребнадзора для замеров ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.