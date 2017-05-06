Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На востоке Москвы водитель сбил десятилетнего школьника

Происшествия
6 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Ребенок госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Водитель сбил десятилетнего ребенка на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 14 по проспекту Буденного автомобиль Toyota совершил наезд на десятилетнего ребенка", - сообщил собеседник агентства.

Пострадавший школьник был госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
2
В Москве завершилась согласованная акция оппозиции
3
В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей
4
Группа радикалов напала на офис движения "На марше" в Лионе
5
Более тысячи человек участвуют в согласованной акции оппозиции в Москве
6
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
7
Выступление "Хора Турецкого" у Бранденбургских ворот. Видеотрансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама