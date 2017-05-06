На востоке Москвы водитель сбил десятилетнего школьника

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Водитель сбил десятилетнего ребенка на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В районе дома 14 по проспекту Буденного автомобиль Toyota совершил наезд на десятилетнего ребенка", - сообщил собеседник агентства.
Пострадавший школьник был госпитализирован. Причины происшествия устанавливаются.