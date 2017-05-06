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Причиной пожара на мусороперерабатывающем заводе в Сочи могло стать короткое замыкание

Происшествия
6 мая, 17:09 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, мая. /ТАСС

По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет

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СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Возгорание на мусороперерабатывающем заводе в Сочи, принадлежащем компании "Крайжилкомресурс", произошло, по предварительной версии специалистов, из-за короткого замыкания в электропроводке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

"По предварительной версии специалистов, на площадке, принадлежавшей компании "Крайжилкомресурс", произошло короткое замыкание в электропроводке", - сказали в пресс- службе мэрии.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:10 мск. Через десять минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчёты, которые установили, что площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет. Тушение пожара продолжается, на месте работают 18 человек, в их распоряжении 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, что к месту пожара выехала лаборатория Роспотребнадзора для замеров предельной допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в окружающем воздухе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи, никакой опасности для жизни людей пожар не представляет.

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