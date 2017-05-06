Le Monde: во Франции устроили беспорядки после гибели скрывающегося от полиции подростка

ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Беспорядки вспыхнули во французском городе Масси (департамент Эсон) после гибели подростка, который, скрываясь от полиции на квадроцикле, попал в ДТП. Об этом сообщает газета Le Monde.

По информации издания, 5 мая полицейские попытались остановить молодого человека, который находился за рулем транспортного средства без шлема. Однако подросток, увидев сотрудников правоохранительных органов, попытался от них скрыться. В результате погони молодой человек не справился с управлением и врезался в автобус. Он был госпитализирован в одну из местных больниц в тяжелом состоянии, где скончался от полученных травм.

Газета отмечает, что после известий о гибели подростка несколько десятков молодых людей вышли на улицы Масси, чтобы выступить против действий полиции, которую они считают виновной в гибели юноши. Толпа громила автобусные остановки, разбивала витрины магазинов, била окна, поджигала мусорные баки.

По данным полиции, в результате беспорядков несколько человек были задержаны. Правоохранители смогли восстановить порядок на улицах только поздно ночью.

По факту гибели подростка начато расследование.