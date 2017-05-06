Le Monde: во Франции устроили беспорядки после гибели скрывающегося от полиции подростка

"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛСпорт 6 мая, 18:25
ФК "Тосно" впервые в истории вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 17:53
Рекордная "сухая" серия вратаря "Ростова" Медведева прервалась на 989-й минутеСпорт 6 мая, 17:18
Ярцев: ФК "Тамбов" решил задачу на сезон, будущее клуба в руках руководства регионаСпорт 6 мая, 17:08
Паспорта болельщиков уже получили порядка 50-60 тысяч человекСпорт 6 мая, 17:02
Семин сообщил, что еще не обсуждал с Лоськовым его участие в играх "Локомотива"Спорт 6 мая, 16:50
Пахомов: ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру после ЧМ-2018Спорт 6 мая, 16:38
Велогонщик Трофимов выиграл второй этап многодневки "Пять колец Москвы"Спорт 6 мая, 16:33
Кулда: латвийцы победили датчан в матче ЧМ по хоккею благодаря вратарю МерзликинсуСпорт 6 мая, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Беспорядки вспыхнули во французском городе Масси (департамент Эсон) после гибели подростка, который, скрываясь от полиции на квадроцикле, попал в ДТП. Об этом сообщает газета Le Monde.
По информации издания, 5 мая полицейские попытались остановить молодого человека, который находился за рулем транспортного средства без шлема. Однако подросток, увидев сотрудников правоохранительных органов, попытался от них скрыться. В результате погони молодой человек не справился с управлением и врезался в автобус. Он был госпитализирован в одну из местных больниц в тяжелом состоянии, где скончался от полученных травм.
Газета отмечает, что после известий о гибели подростка несколько десятков молодых людей вышли на улицы Масси, чтобы выступить против действий полиции, которую они считают виновной в гибели юноши. Толпа громила автобусные остановки, разбивала витрины магазинов, била окна, поджигала мусорные баки.
По данным полиции, в результате беспорядков несколько человек были задержаны. Правоохранители смогли восстановить порядок на улицах только поздно ночью.
По факту гибели подростка начато расследование.