В Коми двое подростков забросали яйцами храм

СЫКТЫВКАР, 6 мая. /ТАСС/. Двое подростков во время прогулки забросали яйцами храм в Сосногорском районе Республики Коми.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 ("Вандализм"), сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

По данным полиции, "во время вечерней прогулки 16-летняя девочка и ее 14-летний приятель начали кидать яйца в местный храм". В результате были разбиты несколько стекол. "Их заметил сторож, позвонил священнослужителю, тот прибыл на место, задержал подростков, вызвал позицию. Как объяснили подростки, они начали кидать яйца в окна, потому что им "нечем было заняться", - сказали в пресс-службе регионального МВД.

Подростки находятся под подпиской о невыезде. Известно, что ранее они в поле зрения правоохранителей не попадали, на учете органов профилактики не состояли.