В Коми двое подростков забросали яйцами храм

"Ростов" проиграл "Арсеналу" и прервал 10-матчевую беспроигрышную серию в РФПЛСпорт 6 мая, 18:25
ФК "Тосно" впервые в истории вышел в премьер-лигуСпорт 6 мая, 17:53
Рекордная "сухая" серия вратаря "Ростова" Медведева прервалась на 989-й минутеСпорт 6 мая, 17:18
Ярцев: ФК "Тамбов" решил задачу на сезон, будущее клуба в руках руководства регионаСпорт 6 мая, 17:08
Паспорта болельщиков уже получили порядка 50-60 тысяч человекСпорт 6 мая, 17:02
Семин сообщил, что еще не обсуждал с Лоськовым его участие в играх "Локомотива"Спорт 6 мая, 16:50
Пахомов: ФК "Сочи" покажет достойную и интересную игру после ЧМ-2018Спорт 6 мая, 16:38
Велогонщик Трофимов выиграл второй этап многодневки "Пять колец Москвы"Спорт 6 мая, 16:33
Кулда: латвийцы победили датчан в матче ЧМ по хоккею благодаря вратарю МерзликинсуСпорт 6 мая, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЫКТЫВКАР, 6 мая. /ТАСС/. Двое подростков во время прогулки забросали яйцами храм в Сосногорском районе Республики Коми.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 ("Вандализм"), сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
По данным полиции, "во время вечерней прогулки 16-летняя девочка и ее 14-летний приятель начали кидать яйца в местный храм". В результате были разбиты несколько стекол. "Их заметил сторож, позвонил священнослужителю, тот прибыл на место, задержал подростков, вызвал позицию. Как объяснили подростки, они начали кидать яйца в окна, потому что им "нечем было заняться", - сказали в пресс-службе регионального МВД.
Подростки находятся под подпиской о невыезде. Известно, что ранее они в поле зрения правоохранителей не попадали, на учете органов профилактики не состояли.