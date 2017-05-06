ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Турист из России скончался во время купания в Мертвом море. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Израиле.

"Находившийся на отдыхе в Израиле турист из России погиб во время купания в Мертвом море", - сказал собеседник агентства. По его словам, "посольство предпринимает все необходимые в этой связи действия".

Ранее израильские СМИ сообщили о том, что на Мертвом море погиб мужчина в возрасте 67 лет.