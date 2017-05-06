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Турист из России скончался во время купания в Мертвом море

Происшествия
6 мая, 19:48 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

В российском посольстве в Израиле сообщили, что предпринимают "все необходимые в этой связи действия"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Турист из России скончался во время купания в Мертвом море. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Израиле.

"Находившийся на отдыхе в Израиле турист из России погиб во время купания в Мертвом море", - сказал собеседник агентства. По его словам, "посольство предпринимает все необходимые в этой связи действия".

Ранее израильские СМИ сообщили о том, что на Мертвом море погиб мужчина в возрасте 67 лет.

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