В Омске подозреваемый в убийстве покончил с собой при задержании

ОМСК, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Мужчина, подозреваемый в совершении убийства, при задержании сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии Омской области покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы областного управления МВД Алексей Камандыков.

"Сотрудниками уголовного розыска было установлено местоположение подозреваемого в совершении убийства три дня назад. Была получена информация, что у него имеется обрез охотничьего ружья. Район был оцеплен. Когда сотрудники Росгвардии пытались проникнуть в квартиру, прозвучал выстрел. Подозреваемый покончил с собой", - рассказал Камандыков.

Он уточнил, что жертв и пострадавших нет, информация о стрельбе по прохожим не подтвердилась.