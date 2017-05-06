В Омске подозреваемый в убийстве покончил с собой при задержании

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ОМСК, 6 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Мужчина, подозреваемый в совершении убийства, при задержании сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии Омской области покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы областного управления МВД Алексей Камандыков.
"Сотрудниками уголовного розыска было установлено местоположение подозреваемого в совершении убийства три дня назад. Была получена информация, что у него имеется обрез охотничьего ружья. Район был оцеплен. Когда сотрудники Росгвардии пытались проникнуть в квартиру, прозвучал выстрел. Подозреваемый покончил с собой", - рассказал Камандыков.
Он уточнил, что жертв и пострадавших нет, информация о стрельбе по прохожим не подтвердилась.