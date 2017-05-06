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Станция "Пионерская" петербургского метро закрыта из-за бесхозного предмета

Происшествия
6 мая, 20:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, мая. /ТАСС

Поезда следуют без остановки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Станция метро "Пионерская" в Приморском районе Петербурга закрыта на проверку, сообщает пресс-служба метрополитена.

"20:25 мск станция "Пионерская" закрыта, поезда следуют без остановки. Проводится проверка бесхозного предмета", - сообщили в метро.

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