В Подмосковье загорелся металлический ангар

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В Ленинском районе Подмосковья загорелся металлический ангар, площадь пожара составляет около 1 тыс. квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В деревне Горки Ленинского района Подмосковья загорелся металлический ангар с трубами площадь пожара - 25х40 метров", - сообщили в управлении МЧС. Представитель ведомства уточнил, что ангар горит по всей площади.

По данным информированного источника, ангар используется как складское помещение.