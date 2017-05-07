Полицейские в Калифорнии застрелили направившего на них пневматический пистолет мальчика

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полицейские в Сан-Диего (штат Калифорния) застрелили 15-летнего подростка, который направил на них пневматический пистолет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.

Инцидент произошел на автомобильной стоянке у школы в южной части города. Двое полицейских прибыли туда по вызову.

Прибыв на место, полицейские увидели 15-летнего мальчика, который достал из-за пояса пистолет и направил его на стражей порядка. Далее школьник пошел в направлении полицейских, не реагируя на их требования бросить оружие на землю. Оба сотрудника правоохранительных органов открыли огонь. Мальчик получил несколько ранений, прибывшим медикам не удалось спасти его жизнь.

Позже следователи установили, что пистолет, который подросток направил на стражей порядка, был пневматическим. Имя мальчика не разглашается. По сведениям властей, именно он и вызвал перед инцидентом полицейских. Какими мотивами руководствовался школьник, пока не уточняется.

PRESS RELEASE: Regarding the Officer Involved Shooting from last night. pic.twitter.com/3HpwwdJ97W — San Diego Police (@SanDiegoPD) 6 May 2017