В пригороде Парижа произошла стрельба, один человек убит

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стрельба произошла в субботу на парковке у ресторана сети быстрого питания Burger King в западном пригороде Парижа - городе Плезир. Как сообщила газета Le Parisien, был застрелен один человек.

По информации издания, преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле. После этого стрелявший скрылся с места преступления.

Полиция начала расследование.