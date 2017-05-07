В пригороде Парижа произошла стрельба, один человек убит

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стрельба произошла в субботу на парковке у ресторана сети быстрого питания Burger King в западном пригороде Парижа - городе Плезир. Как сообщила газета Le Parisien, был застрелен один человек.
По информации издания, преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле. После этого стрелявший скрылся с места преступления.
Полиция начала расследование.