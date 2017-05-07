Лодка с рыбаками перевернулась на озере на Урале, три человека погибли

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Лодка с рыбаками перевернулась на озере Аятское в Свердловской области. В результате ЧП погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Ранним утром 7 мая спасатели Службы спасения Свердловской области на лодке вышли на обследование озеро Аятское в поисках пропавших рыбаков, погодные условия на озере к рассвету немного улучшились, ветер и волны умеренные. В 1,5 км от базы "Дом рыбака Невьянского прииска" была обнаружена затопленная лодка "Казанка". Двигаясь от этого места по ветру в сторону берега спасатели поочередно обнаружили трех рыбаков, двое из которых находились в спасательных жилетах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что поиски еще одного рыбака продолжаются, спасатели на лодке обследуют озеро. "Обстоятельства происшествия и причину гибели рыбаков устанавливают сотрудники полиции и следственные органы. Сообщение о происшествии на озере поступило 6 мая вечером, к месту были направлены спасатели Службы спасения Свердловской области", - уточнили там.
В региональном управлении СК сообщили, что по факту инцидента проводится доследственая проверка. "В последующем тела будут направляться на судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить точные причины смерти", - сказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.