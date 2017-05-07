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Режим локальной ЧС ввели в Уссурийске из-за разлива ртути возле одного из жилых домов

Происшествия
7 мая, 6:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, мая. /ТАСС

В местной администрации сообщили, что разлив ртути произошел на придомовой территории одноквартирного жилого дома

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Режим техногенной чрезвычайной ситуации локального характера ввели в городе Уссурийск Приморского края из-за разлива ртути возле одного из частных домов, сообщается на сайте краевой администрации.

"В результате разлива опасного вещества наблюдается превышение предельно допустимых концентраций ртути в жилых помещениях. Проводится демеркуризация придомовой территории и помещений. В мероприятиях задействованы специалисты Роспотребнадзора и предприятия "Примтехнополис", - говорится в сообщении.

Разлив ртути произошел на придомовой территории одноквартирного жилого дома. Четверо жильцов дома, в том числе ребенок, временно отселены. Постановлением главы городского округа введен режим техногенной ЧС локального характера и местного уровня реагирования до завершения ликвидации последствий происшествия.

Специалисты устанавливают причины появления тяжелого металла возле дома.

В субботу ТАСС сообщал, что разбитый ртутный градусник стал причиной эвакуации свыше 110 человек из общежития колледжа агробизнеса Забайкальского аграрного института в Чите. После того как сотрудники Забайкалпожспаса и городского управления ГО и ЧС провели демеркуризацию и удостоверились, что радиоактивный фон в норме, люди вернулись в общежитие.

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