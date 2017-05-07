Спасатели в шторм нашли и эвакуировали мужчину, лодку которого прибило к острову на Амуре

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Спасатели в шторм нашли и эвакуировали мужчину, сломавшуюся лодку которого прибило к острову на реке Амур в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России.

"В пятницу пожилой мужчина на моторной лодке попытался дойти от села до Комсомольска-на-Амуре, но среди многочисленных островов попал в залом. Пока выбирался - стемнело, но возвращаться в село, что было бы разумно, мужчина не стал, а направил лодку к городу. Через некоторое время отказал двигатель, завести его мужчина не смог, лодку понесло, прибило к одному из островов", - говорится в сообщении ведомства.

Утром в субботу к спасателям обратилась супруга мужчины. Она сообщила, что тот звонил домой, когда выбрался из залома, но после этого связи с ним не было, домой он так и не приехал. Через некоторое время пострадавший сообщил, что он находится на одном из островов. Потом связь с ним вновь пропала.

"Для проведения поиска в район села Нижние Халбы была отправлена спасательная группа Хабаровского ПСО в составе трех человек на УАЗе с катером "Кальмар". Погода 6 мая резко ухудшилась - дождь со снегом, сильный ветер, на Амуре - шторм. Спасатели сквозь шторм дошли до села и начали обследование островов. Несколько часов ушли на поиск, ближе к вечеру пострадавший и его лодка в аварийном состоянии были найдены", - добавили в пресс-службе.

Мужчина в медицинской помощи не нуждался, спасатели эвакуировали его в Комсомольск-на-Амуре и передали родным.