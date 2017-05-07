СМИ: младший брат Пэрис Хилтон арестован при попытке проникнуть в дом бывшей подруги

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) задержала младшего брата известной американской телеведущей и модели Пэрис Хилтон. Об этом сообщил в субботу новостной ресурс TMZ.

По сведениям его источников, 23-летний Конрад Хилтон был взят под стражу после того, как попытался около 5 утра по местному времени проникнуть в дом актрисы Элизабет Дэйли. Молодой человек, предположительно, рассчитывал встретиться с дочерью исполнительницы - Хантер Дэйли Саломон. Хилтон нарушил вынесенное ранее предписание суда, согласно которому ему было запрещено приближаться к девушке.

Юноше также инкриминируется кража машины. Он якобы угнал автомобиль Bentley, принадлежащий экс-супругу Элизабет Дэйли - Тайсону Саломону. Сумма залога для молодого человека установлена в размере $60 тыс.

Конрад Хилтон и Хантер Дэйли Саломон в прошлом встречались. После их размолвки молодой человек в июне 2015 года попытался проникнуть в дом девушки. Тогда суд запретил ему приближаться к ней.

Как отмечает телекомпания Fox News, младший брат Пэрис Хилтон в прошлом не раз имел проблемы с законом. В июле 2014 года он устроил скандал на борту самолета, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес. Он громко выкрикивал оскорбления в адрес пассажиров и вступил в конфликт с бортпроводниками. Молодого человека тогда обвинили в употреблении марихуаны на борту самолета. Экипажу пришлось применить силу, чтобы ограничить его свободу передвижения.

Молодого человека тогда приговорили к 750 часам общественных работ, обязали выплатить штраф и пройти лечение в клинике для лиц, страдающих от наркотической зависимости. Хилтона также уличали в вождении в нетрезвом виде и нарушениях условий освобождения под залог.