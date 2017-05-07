Поиски четвертого рыбака на озере на Урале приостановлены и будут продолжены завтра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Поиски четвертого рыбака на озере Аятское в Свердловской области приостановлены и будут продолжены в понедельник, 8 мая. Ранее спасатели извлекли из водоема тела трех погибших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня спасатели Службы спасения Свердловской области провели обследование поверхности озера, четвертый мужчина, находившийся в перевернутой лодке, не обнаружен. Поиски приостановлены, завтра будут продолжены, 8 мая в район поиска выедут спасатели для обследования дна водоема с помощью спецоборудования", - говорится в сообщении.

Сообщение о ЧП на озере поступило вечером 6 мая. Утром спасатели на лодке вышли на обследование на озеро Аятское в поисках пропавших рыбаков. В 1,5 км от базы "Дом рыбака Невьянского прииска" была обнаружена затопленная лодка, тогда были найдены трое погибших.

По факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка. Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в лодке находилось четыре местных жителя. Тела погибших будут направлены для проведения судебной медицинской экспертизы для установления точных причин смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.