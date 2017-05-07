Поиски четвертого рыбака на озере на Урале приостановлены и будут продолжены завтра

Тише едешь - дальше будешь: ВОЗ опубликовала доклад о причинах смертности в ДТПОбщество 7 мая, 10:52
Пятикратный чемпион мира конькобежец Кулижников начал подготовку к олимпийскому сезонуСпорт 7 мая, 10:51
Неисполнение гимна Словакии на ЧМ по хоккею связано с ошибкой сотрудника оргкомитетаСпорт 7 мая, 9:38
"Барселона" определилась с заменой главному тренеру Луису ЭнрикеСпорт 7 мая, 9:22
Генеральная репетиция парада Победы в Москве. ВидеотрансляцияОбщество 7 мая, 9:01
В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"Общество 7 мая, 9:00
Эксперт: игра со сборной России станет отличной проверкой для немецких хоккеистовСпорт 7 мая, 8:31
Чемпионы мира Головкин и Альварес проведут бой 16 сентябряСпорт 7 мая, 7:39
Камчатские ракетчики провели боевые стрельбы из С-400 и "Панцирь-С1" под АстраханьюАрмия и ОПК 7 мая, 7:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Поиски четвертого рыбака на озере Аятское в Свердловской области приостановлены и будут продолжены в понедельник, 8 мая. Ранее спасатели извлекли из водоема тела трех погибших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Сегодня спасатели Службы спасения Свердловской области провели обследование поверхности озера, четвертый мужчина, находившийся в перевернутой лодке, не обнаружен. Поиски приостановлены, завтра будут продолжены, 8 мая в район поиска выедут спасатели для обследования дна водоема с помощью спецоборудования", - говорится в сообщении.
Сообщение о ЧП на озере поступило вечером 6 мая. Утром спасатели на лодке вышли на обследование на озеро Аятское в поисках пропавших рыбаков. В 1,5 км от базы "Дом рыбака Невьянского прииска" была обнаружена затопленная лодка, тогда были найдены трое погибших.
По факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка. Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в лодке находилось четыре местных жителя. Тела погибших будут направлены для проведения судебной медицинской экспертизы для установления точных причин смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.