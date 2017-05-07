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Мемориальное кладбище Ржева оцеплено из-за найденной авибомбы времен войны

Происшествия
7 мая, 11:19 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 7, мая. /ТАСС

Находка обнаружена во время подготовки к захоронению останков советских воинов

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ТВЕРЬ, 7 мая. /ТАСС/. Территория мемориального кладбища "Парк мира и примирения" на Осташковском шоссе в Ржеве Тверской области оцеплено из-за обнаруженной авиабомбы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"На кладбище обнаружена 50-килограммовая авиабомба времен войны. Находка обнаружена во время подготовки к захоронению останков советских воинов, поднятых поисковыми отрядами в Ржевском районе. В настоящее время территория оцеплена сотрудниками полиции и отделением пожарно-спасательной части. Приняты все необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.

К месту обнаружения снаряда для его последующего уничтожения выдвинулась группа разминирования аварийно- спасательной службы.

В Ржевском районе завершается работа международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". В ходе поисковых работ в 2017 году участники экспедиции подняли останки более 200 красноармейцев. По медальонам установлены имена 11 солдат и офицеров, которые ранее считались пропавшими без вести.

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