Автобус врезался в металлический забор в Сочи

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Три человека доставлены в больницу Сочи после того, как рейсовый автобус, в котором они находились, врезался в металлический забор. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Водитель рейсового автобуса допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на металлический забор. В момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров, троих забрали в медучреждение для медобследования", - сказали в полиции.

По данным источника в администрации города, состояние трех пострадавших не вызывает опасений, поскольку они получили не опасные для жизни ссадины и ушибы.