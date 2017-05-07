В Ганновере эвакуируют около 50 тыс. человек из-за обнаруженных бомб Второй мировой войны

БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники полиции и пожарной службы ФРГ начали в воскресенье утром в Ганновере одну из крупнейших в Германии после Второй мировой войны операций по эвакуации людей в связи с обнаружением нескольких авиабомб. Свои квартиры должны будут покинуть в общей сложности 50 тыс. человек.

Как сообщил представитель правоохранительных органов, ряд улиц в городе перекрыты, последних оставшихся жителей в районе обнаружения снарядов будет искать вертолет с тепловизорами. Операция по обезвреживанию бомб, как планируется, начнется в середине дня и будет продолжаться до вечера. Администрация города предложила эвакуированным программу развлечений с посещениями музеев и кинотеатров.

В течение дня придется столкнуться с существенными ограничениями в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Все проезжающие через Ганновер поезда, начиная с полудня, не будут делать остановку на главном вокзале города.

Более 10 снарядов были обнаружены на строительной площадке в городской районе Фаренвальд. Крупнейшая акция по эвакуации жителей из-за обнаружения бомбы Второй мировой войны была проведена до сих пор в Аугсбурге в декабре 2016 года, тогда свои дома оставили примерно 54 тыс. человек.

В конце войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.