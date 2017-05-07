Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ганновере эвакуируют около 50 тыс. человек из-за обнаруженных бомб Второй мировой войны

Происшествия
7 мая, 12:29 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Операция по обезвреживанию бомб, как планируется, начнется в середине дня и будет продолжаться до вечера

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники полиции и пожарной службы ФРГ начали в воскресенье утром в Ганновере одну из крупнейших в Германии после Второй мировой войны операций по эвакуации людей в связи с обнаружением нескольких авиабомб. Свои квартиры должны будут покинуть в общей сложности 50 тыс. человек.

Как сообщил представитель правоохранительных органов, ряд улиц в городе перекрыты, последних оставшихся жителей в районе обнаружения снарядов будет искать вертолет с тепловизорами. Операция по обезвреживанию бомб, как планируется, начнется в середине дня и будет продолжаться до вечера. Администрация города предложила эвакуированным программу развлечений с посещениями музеев и кинотеатров.

В течение дня придется столкнуться с существенными ограничениями в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. Все проезжающие через Ганновер поезда, начиная с полудня, не будут делать остановку на главном вокзале города.

Более 10 снарядов были обнаружены на строительной площадке в городской районе Фаренвальд. Крупнейшая акция по эвакуации жителей из-за обнаружения бомбы Второй мировой войны была проведена до сих пор в Аугсбурге в декабре 2016 года, тогда свои дома оставили примерно 54 тыс. человек.

В конце войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Вторая мировая война
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
2
В КНДР сорвана тайная операция спецслужб США и Южной Кореи
3
В Брисбене прошла акция "Бессмертный полк"
4
Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
5
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
6
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
7
В Астане прошел самый крупный военный парад в истории Казахстана
Темы дня
Загрузка...
Реклама