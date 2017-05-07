Сведения о заложенной у Лувра бомбе оказались ложными

Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцамиСпорт 7 мая, 15:30
Сборная Канады по хоккею разгромила команду Словении на чемпионате мираСпорт 7 мая, 15:26
Бывший футболист Кьюэлл: стадион "Фишт" готов к матчам Кубка конфедерацийСпорт 7 мая, 15:22
Сведения о заложенной у Лувра бомбе оказались ложнымиПроисшествия 7 мая, 14:45
Эксперт: Карреру нельзя осуждать за отказ от общения с журналистами после матча с "Томью"Спорт 7 мая, 14:07
Явка во втором туре выборов во Франции составила к полудню 28,23%Международная панорама 7 мая, 13:19
Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годахСпорт 7 мая, 13:06
Двукратный олимпийский призер гимнастка Комова возобновила тренировки на "Озере Круглом"Спорт 7 мая, 12:58
В Астрахани полиция вернула ветерану Великой Отечественной войны похищенные медалиОбщество 7 мая, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Появившиеся в СМИ сведения о взрывном устройстве, обнаруженном у Лувра, оказались ложными. Как сообщил предвыборный штаб движения "На марше", на площади была обнаружена сумка, в которой находился аккумулятор от видеокамеры.
Сумка была найдена собакой, обученной на поиск взрывчатки. Полиция еще до прибытия саперов немедленно эвакуировала всех туристов и журналистов, находившихся на площади.
В настоящее время доступ на площадь восстановлен. 7 мая вечером у стеклянной пирамиды Лувра должен состояться большой митинг сторонников Макрона. На нем в случае победы должен выступить и сам лидер движения "На марше".