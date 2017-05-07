Более 20 человек погибли в результате ДТП в Гвинее

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Как минимум 21 человек погиб в результате столкновения грузовика и микроавтобуса к северу от столицы Гвинеи, города Конакри. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
"В результате ДТП, произошедшего в субботу, погиб по крайней мере 21 человек, среди которых 12 - женщины", - заявил глава дорожной полиции Бабакар Сарр. Он отметил, что еще 33 человека пострадали.