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Более 20 человек погибли в результате ДТП в Гвинее

Происшествия
7 мая, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Еще 33 человека пострадали

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Как минимум 21 человек погиб в результате столкновения грузовика и микроавтобуса к северу от столицы Гвинеи, города Конакри. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). 

"В результате ДТП, произошедшего в субботу, погиб по крайней мере 21 человек, среди которых 12 - женщины", - заявил глава дорожной полиции Бабакар Сарр. Он отметил, что еще 33 человека пострадали.

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