Более 20 человек погибли в результате ДТП в Гвинее

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Как минимум 21 человек погиб в результате столкновения грузовика и микроавтобуса к северу от столицы Гвинеи, города Конакри. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

"В результате ДТП, произошедшего в субботу, погиб по крайней мере 21 человек, среди которых 12 - женщины", - заявил глава дорожной полиции Бабакар Сарр. Он отметил, что еще 33 человека пострадали.