На Ставрополье пьяный дебошир при задержании взорвал гранату

СТАВРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Полицейский получил ранение при задержании нетрезвого дебошира в Пятигорске (Ставропольский край). По предварительным данным, подозреваемый привел в действие гранату. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по Ставропольскому краю.

"По прибытии по вызову в частный дом полицейских мужчина привел в действие гранату. В результате происшествия один сотрудник полиции получил легкое осколочное ранение", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления МВД, пострадавшего полицейского доставили в медицинское учреждение. Сам подозреваемый, имеющий признаки алкогольного опьянения, не пострадал, он задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.