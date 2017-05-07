МВД по Коми назначило проверку по факту якобы тренировочного митинга в Ухте

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СЫКТЫВКАР, 7 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. МВД по Республике Коми назначило проведение служебной проверки после разгона тренировочного митинга в Ухте с участием студентов местного горно-нефтяного колледжа. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по региону Вера Железцова.
"По факту якобы тренировочного митинга с участием студентов в Ухте назначена служебная проверка, ее назначил министр Виктор Половников. Чтобы что-то комментировать по существу, необходимо тщательно разобраться", - сказала Железцова.
Ранее в социальных сетях и ряде региональных СМИ появилось видео с кадрами, на которых полицейские разгоняют студентов, держащих плакаты и выкрикивающих лозунги. Затем в соцсетях последовали опровержения применения силы к студентам.
Получить оперативный комментарий руководства учебного заведения и Минобразования Коми на данный момент не удалось.