Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД по Коми назначило проверку по факту якобы тренировочного митинга в Ухте

Происшествия
7 мая, 17:02 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В акции принимали участие студенты местного горно-нефтяного колледжа

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 7 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. МВД по Республике Коми назначило проведение служебной проверки после разгона тренировочного митинга в Ухте с участием студентов местного горно-нефтяного колледжа. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по региону Вера Железцова.

"По факту якобы тренировочного митинга с участием студентов в Ухте назначена служебная проверка, ее назначил министр Виктор Половников. Чтобы что-то комментировать по существу, необходимо тщательно разобраться", - сказала Железцова.

Ранее в социальных сетях и ряде региональных СМИ появилось видео с кадрами, на которых полицейские разгоняют студентов, держащих плакаты и выкрикивающих лозунги. Затем в соцсетях последовали опровержения применения силы к студентам.

Получить оперативный комментарий руководства учебного заведения и Минобразования Коми на данный момент не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Макрон лидирует на избирательных участках за пределами Франции
2
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
3
Басурин: пять боевиков убиты в ходе стычки нацбатальона "Азов" с наемниками
4
Reuters: боевики ИГ атаковали военную базу с американскими военными в Ираке
5
Лавров: в ЕС укрепляется тенденция к отказу от политизированных подходов к России
6
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в победном матче ЧМ с итальянцами
7
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Темы дня
Загрузка...
Реклама