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В горах Болгарии погибли двое туристов

Происшествия
7 мая, 17:24 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

Женщина поскользнулась и упала со скалы, ее спутник пытался оказать помощь, но также упал

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СОФИЯ, 7 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Двое туристов - мужчина и женщина - погибли в горах Стара планина в Болгарии. Об этом сообщила Горно-спасательная служба.

"Тела двух туристов - мужчины и женщины - были обнаружены сегодня в районе вершины Малый Купен в горах Стара планина", - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, инцидент с группой туристов, заблудившихся в тумане, произошел накануне. Одна из женщин поскользнулась и упала со скалы, ее спутник пытался оказать помощь, но также упал.

Третья туристка не пострадала и утром сумела добраться до горной хижины и вызвала спасателей. Расследование происшествия продолжается.

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