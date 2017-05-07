Автобус с детской командной по гимнастике из Монголии опрокинулся в Забайкалье

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Экскурсионный автобус с детской командной по художественной гимнастике из Монголии опрокинулся на трассе в Забайкальском крае, по предварительным данным пострадали два ребенка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На 62-м км автодороги "Чита - Забайкальск" в Читинском районе в 50 км юго-восточнее Читы опрокинулся экскурсионный автобус, в котором следовала детская команда по художественной гимнастике из Монголии", - сказал собеседник агентства. Всего в автобусе находились 23 человека, в том числе 18 детей в возрасте 6-10 лет.

"По предварительным данным, пострадали двое детей", - сообщили в службе скорой помощи.