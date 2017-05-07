В Калининградской области из-под завалов дома, где взорвался газ, извлекли ребенка

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов в жилом доме в поселке Веселовка в Калининградской области, где взрывался газ, ребенка. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

"В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлечен один ребенок", - сказал собеседник агентства. Таким образом, всего в результате взрыва пострадали пять человек, трое из них дети. Все пострадавшие госпитализированы.

По информации МЧС России, в 14:47 мск в поселке Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области в одной из квартир двухэтажного жилого дома, предположительно расположенной на первом этаже, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

"Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования", - рассказали в МЧС.

В результате взрыва произошло частичное разрушение квартир, повреждены несущие конструкции дома. "Проведена эвакуация жильцов дома", - сказал собеседник агентства. В настоящее время разбор завалов продолжается. Причины взрыва устанавливаются.

Состояние пострадавших

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета России (СК РФ), погибших в результате ЧП нет, среди пострадавших, помимо детей, 14-летний подросток и женщина.

В администрации городского округа сообщили, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии в центральной черняховской районной больнице. Десятилетний ребенок с ожогом 50% тела ожидает эвакуации в калининградский ожоговый центр, пятилетний мальчик отправлен в лечебное учреждение в Калининград.

По факту взрыва проводится доследственная проверка, сообщили в управлении СК РФ. Обстоятельства происшествия на месте выясняет следственно-оперативная группа. Местные власти решают вопрос с размещением жильцов дома, где произошел взрыв. Планируется, что 21 человек будет размещен в муниципальном жилье Черняховска.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов взял под личный контроль ситуацию с пострадавшими. "Сейчас мы занимаемся размещением пострадавших. В районе шести часов пройдет комиссия по ЧС в Черняховске со всеми оперативными службами. Сейчас могу сказать точно, что под открытым небом никто из пострадавших не останется. Мне регулярно докладывают оперативную информацию о ситуации на месте происшествия", - привела слова Алиханова его пресс-секретарь.

По данным врио главы региона, в общей сложности от взрыва газа пострадали шесть квартир.