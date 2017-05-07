Получившего ожоги после взрыва газа подростка эвакуируют в ожоговый центр Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты Калининградского центра медицины катастроф эвакуируют в Калининградский ожоговый центр подростка, получившего обширные ожоги тела в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Веселовка Черняховского района области. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

"Пострадавший подросток находится под постоянным наблюдением медиков и будет доставлен в ожоговый центр в Калининграде", - сказал собеседник агентства. В ожоговом центре подтвердили, что ждут подростка и готовы его принять. По данным следственного управления СК РФ по региону, у юноши ожог более 50% тела.

По информации МЧС России, в 14:47 мск в поселке Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области в одной из квартир двухэтажного жилого дома, предположительно расположенной на первом этаже, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате взрыва произошло частичное разрушение квартир, несущие конструкции дома не повреждены, жильцов эвакуировали.

В следственном управлении СК уточнили, что в результате ЧП пострадали четыре человека - 33-летняя женщина, 14-летний подросток, а также два мальчика четырех и пяти лет. Четырехлетний ребенок помещен в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой, у пятилетнего ребенка перелом ноги и он остается в больнице Черняховска, там же под наблюдением врачей находится пострадавшая женщина. По сообщению регионального министерства здравоохранения, состояние всех пострадавших тяжелое, дети помещены в реанимацию.

По факту происшествия СК и областной прокуратурой проводятся проверки. В прокуратуре области сообщили, что пострадавший дом не имел договоров с управляющими компаниями на поставки газа. Газовые баллоны жильцы размещали в своих квартирах, не исключается, что это могло стать причиной происшествия.

По данным местных властей, взрыв произошел в 12-квартирном доме, в котором проживают 38 человек, из них шестеро - дети. Эвакуированные жильцы временно разместятся у родственников. "Пункт временного размещения разворачиваться не будет. Расселен один подъезд, и они разместятся у родственников", - сказали в администрации Черняховска.