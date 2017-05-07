СМИ: в центре Иерусалима ликвидировали женщину, напавшую с ножом на полицейских

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Израильские стражи порядка застрелили женщину, попытавшуюся ударить ножом полицейского возле Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
Целью нападавшей были полицейские, охранявшие вход в Старый город. "Она достала нож и замахнулась им в сторону полицейских, которые, поняв, что у женщины в руках холодное оружие, нейтрализовали ее", - приводит издание слова представителя полиции.
Установить личность женщины пока не удалось. Территория рядом с воротами оцеплена.
За последние два года рядом с Дамасскими воротами не раз происходили атаки с использованием не только холодного, но и огнестрельного оружия, отмечает газета.